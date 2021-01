Must Read

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου προανήγγειλαν οι επιστήμονες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν γίνεται να ανοίξουν την ίδια ώρα και οι υπόλοιπες βαθμίδες στα σχολεία.

Θα έλεγε κάποιος πως είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση και ειδικοί έχουν θετική στάση για την άρση ενός μέτρου πριν την κρίσιμη σύσκεψη της επιτροπής.

Βέβαια οι ειδικοί βλέπουν συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πορεία του κοροναϊού, ωστόσο η θετική τους στάση προδίδει πως δύσκολα θα δούμε μεγάλη έξαρση σε κρούσματα από την περίοδο της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Άλλωστε μην ξεχνάμε πως ουκ ολίγες φορές η επιτροπή έχει διαφωνήσει με την κυβέρνηση σχετικά με το τι θα ανοίξει και τι όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνεδριάσεις για τα σχολεία κατά το πρώτο και το δεύτερο κύμα. Τότε είχαν «δαπανηθεί» πολλές ώρες ώστε να βρεθεί η σωστή τομή για τη σωστή λειτουργία τους.

Πάντως η θετική τους στάση των επιστημόνων, δεν σημαίνει πως δεν έχουν δεύτερες σκέψεις.

Άλλωστε όπως οι ίδιοι τονίζουν συνεχώς το μεγάλο στοίχημα που πρέπει πάση θυσία να επιτευχθεί είναι η διατήρηση του χαμηλού επιδημιολογικού φορτίου.

Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί καθώς όπως έχει ειπωθεί ουκ ολίγες φορές η κινητικότητα φέρνει… διασπορά.

Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν πως πλέον τόσο το ΕΣΥ όσο και οι σκληροί δείκτες βαίνουν σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο, την ώρα μάλιστα που μετράμε πάνω από δύο μήνες lockdown.

Πόσο θα φτάσουν τα κρούσματα αν ανοίξει το λιανεμπόριο

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

«Μπορούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα στις 18 Ιανουαρίου με click away και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε και για το επόμενο βήμα του click in the shop (ραντεβού για αγορές μέσα στο καταστήμα). Ωστόσο, δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης. Τόνισε δε ότι επαναλειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως συσκευές για τον καθαρισμό του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αύξηση των rapid test ώστε να προληφθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός, υπογράμμισε ότι «με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο».

Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά

Όπως ανέφερε «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in the shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Δύσκολη εξίσωση τα σχολεία

Επιπλέον, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι τα σχολεία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την αγορά, αλλά πρόκειται για δύσκολη η εξίσωση. «Αν θα ανοίξει πρώτα το γυμνάσιο ή το μαγαζί είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και αγορά», τόνισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το τέλος της πανδημίας θα σημάνει όταν αποκτηθεί συλλογική ανοσία, όταν δηλαδή εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού.

Υπάρχει ρίσκο;

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega μίλησε ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας

Σύμφωνα με τον κ. Δερμιτζάκη, δεν έχουμε δει όλο το αποτέλεσμα των γιορτών, καθώς τα Θεοφάνια δεν έχει φανεί ακόμα πόσο επίπτωση είχαν. Υπάρχει το ρίσκο να έχουμε κάποια μεγάλη επίπτωση, όμως το καλό στοιχείο με αυτό είναι ότι είναι ‘’μια μέρα’’, όποτε αν δούμε μια αύξηση των κρουσμάτων για εκείνη τη μέρα, ελπίζω να μην σταθεροποιηθεί μεγάλη αλλά να μειωθεί πάλι και λόγω του νέου lockdown.

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου ανέφερε ότι «νομίζω ότι θα πρέπει να ‘’ανοίγει’’ η Ελλάδα καθώς δεν είναι πολύ κλειστή και το lockdown αυτό δεν αποδίδει όπως πρέπει και επειδή δεν λειτουργεί όπως πρέπει μιλάμε για μεταδόσεις που γίνονται μέσω ‘’παρανομιών’’ των κανόνων του lockdown. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο μια συντεταγμένη έξοδος η οποία να του επιτρέπει να κάνει κάποιες δραστηριότητες».

Πρέπει να τεθεί χρονικό ραντεβού

Έκκληση για «επιφυλακή» απηύθυνε από την πλευρά του ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ο οποίος προειδοποίησε πως με την οποιαδήποτε επαναφορά δραστηριότητας θα σημειωθεί αύξηση των κρουσμάτων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Βασιλακόπουλος σχολίασε τα σενάρια για επαναλειτουργία του λιανεμπορίου λέγοντας με την μέθοδο του click inside είπε πως με τα στοιχεία που προκύπτουν από την περίοδο των γιορτών, «αν το “click in” λειτουργήσει πολύ προσεκτικά, δεν θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα».

Επεσήμανε ωστόσο ότι, «πρέπει να τεθεί χρονικό ραντεβού, δεν μπορεί να είναι 50 άτομα μέσα σε ένα μαγαζί».

Για το κρούσμα που εντοπίστηκε σε δασκάλα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι, «έχει τεράστια σημασία να φορούν όλοι τις μάσκες τους κι η πιθανότητα μετάδοσης γίνεται πολύ μικρή, χωρίς να εκμηδενίζεται». «Ένα θετικό τεστ μας λέει ότι έχουμε τεστ. Ένα αρνητικό αφήνει 30% να έχω, άρα χρειάζεται δεύτερο τεστ», σημείωσε ο καθηγητής εκτιμώντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «ο κίνδυνος να έχουν κολλήσει τα παιδιά είναι μικρός, πρώτον γιατί μόνο δυο μέρες λειτούργησε το σχολείο και δεύτερο- υποθέτω- φόραγαν μάσκες».

Σχετικά με το άνοιγμα και των υπόλοιπων τάξεων των σχολείων, είπε πως, «δεν γίνεται να τα ανοίξουμε όλα ταυτόχρονα, γιατί όσο προσεκτικοί να είμαστε, θα υπάρξει αύξηση. Αν τα ανοίξουμε όλα μαζί, δεν θα ξέρουμε τις μας φταίει, έτσι δεν θα ξέρουμε τι να κλείσουμε».