Ο Μάικ Πενς, απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν ακολούθησε τον Ντόναλντ Τραμπ στον εγκληματικό κατήφορο που οδήγησε στην εισβολή φανατικών οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τον Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς «αδύναμους» και «αξιολύπητους».

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», είχε προσθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πενς όμως απέρριψε το αίτημα του προέδρου του, δηλώνοντας με επιστολή του ότι δεν θα αντιτασσόταν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Επιπλέον, ο Πενς καταδίκασε απερίφραστα την εισβολή των οπαδών του Τραμπ και με ανάρτησή του στο twitter κάλεσε τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι δικαίωμα κάθε Αμερικανού, όμως η επίθεση στο Καπιτώλιο δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και όσοι εμπλέκονται θα προσαχθούν, εξαντλώντας τα περιθώρια του νόμου».

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Κρίστοφερ Μίλερ, ο Μαίκ Πενς δεν δίστασε να παρακάμψει τον προέδρο του, και να δώσει αυτός την εντολή για παρέμβαση των δυνάμεων της Εθνοφρουράς.

Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάιλι ΜακΕνάνι η εντολή για επέμβαση της Εθνικής Φρουράς δόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

Επίσης σε μια κίνηση με μεγάλη συμβολική αξία, ο Μάικ Πενς αφαίρεσε από το προφίλ του στο Twitter τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ αντικαθιστώντας την με φωτογραφία του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.

Με την κίνησή του αυτή ο Μάικ Πενς διακόπτει ουσιαστικά κάθε δεσμό του με τον Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα και στηρίζει τη νομιμότητα που αγνόησε ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ, οδηγώντας τις ΗΠΑ στο χάος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της επανέναρξης της συνεδρίασης μετά την απώθηση των εισβολέων, ο Μάικ Πενς ανέφερε:

«Υπερασπιστήκαμε την Δημοκρατία. Σε όσους προκάλεσαν χάος στο Καπιτώλιο μας σήμερα: Δεν κερδίσατε. Η βία δεν κερδίζει ποτέ. Η ελευθερία κερδίζει. Και αυτό είναι ακόμα το σπίτι των πολιτών»