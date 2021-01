Στενεύουν τα περιθώρια για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς αυξάνονται συνεχώς οι φωνές που ζητούν επιτακτικά την παραπομπή του.

Μετά την χθεσινή εισβολή στο Καπιτώλιο από οπαδούς του και την απαράδεκτη στάση του την ώρα που η δημοκρατία στις ΗΠΑ δεχόταν πρωτοφανές πλήγμα ολοένα και περισσότεροι βουλευτές, αλλά και οικονομικοί παράγοντες ζητούν την απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο.

Μόλις δύο εβδομάδες έχουν μείνει για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, ωστόσο όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές οι μέρες αυτές είναι αρκετές για να πυροδοτηθεί νέα ένταση και να οδηγηθούμε σε νέα – ίσως και σοβαρότερα επεισόδια.

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

«Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Στον ίδιο πλαίσιο με τον Σούμερ δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο και ζητούν την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, μετά την χθεσινή βίαιη εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιντ Σίσιλιν.

«Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο», είπε ο Σίσιλιν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε σήμερα την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του μεγιστάνα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021