Το νέο lockdown που επιβλήθηκε στην Αγγλία λόγω της έξαρσης των μολύνσεων, που οφείλεται στη νέα παραλλαγή του κοροναϊού, δεν θα αρχίσει να αίρεται παρά τον Μάρτιο, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός κυβερνητικού συντονισμού Μάικλ Γκόουβ.

«Μπαίνοντας στον Μάρτιο, θα μπορούμε να άρουμε ορισμένους από τους περιορισμούς αυτούς, αλλά όχι απαραιτήτως όλους», προειδοποίησε ο Γκόουβ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της δράσης της κυβέρνησης, μιλώντας στο κανάλι Sky News.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς», διαβεβαίωσε.

Michael Gove says «I think it’s right to say that as we enter March we should be able to lift some of these restrictions but not necessarily all»

