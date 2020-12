Ο αρχηγός του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, δήλωσε ότι «η ανεξαρτησία δεν αξίζει όσο ο τουρκικός στρατός καταλαμβάνει τμήματα της χώρας μας».

Ο ίδιος τόνισε ότι «πρέπει να φύγει και αυτό θα γίνει είτε ειρηνικά είτε με πόλεμο», προσθέτοντας πως «η Τουρκία απορρίπτει την ειρήνη στη Λιβύη», όπως μεταδίδει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα albayan.ae, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

#BREAKING Libyan Army General Commander Field Marshal Khalifa Haftar: I call on all our forces to prepare for war against Turkish forces in Libya. https://t.co/PzK4AXb3CT #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/dvpyun4kyS

Ο Χαφτάρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι οθωμανικές φαντασιώσεις του καθεστώτος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν τελειώσει και η χώρα της Λιβύης δεν θα καταστεί ποτέ μέρος τους.

«Η εποχή των αποικιακών ψευδαισθήσεών σας έχει τελειώσει και πρέπει να επιλέξετε αν θα φύγετε ή θα πολεμήσετε», είπε κατά τη διάρκεια τελετής που διοργανώθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση στην αεροπορική βάση Μπενίνα, στη Βεγγάζη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 69ης επετείου της ανεξαρτησίας της Λιβύης.

Ο Χαφτάρ, επισκεπτόμενος μοίρα με αεροσκάφη MiG-21, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προσβλέπουν στην ειρήνη και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός με την ελπίδα ότι θα γίνουν σεβαστές οι νόμιμες φιλοδοξίες των Λίβυων, θα επιβληθεί η ειρήνη και θα σταματήσουν τον επιτιθέμενο (εννοώντας την Τουρκία).

Σημείωσε ότι ο επιτιθέμενος δεν σταμάτησε να στέλνει μισθοφόρους και όπλα κάθε είδους, κηρύσσοντας πόλεμο εναντίον των Λίβυων, αψηφώντας τη λιβυκή βούληση και υποτιμώντας τις ανθρώπινες αξίες.

BREAKING | #LNA’s Field Marshal #Haftar to #Turkey: The era of your colonial illusions are over, and you must choose whether to leave or to fight. #Libya pic.twitter.com/WhImq33QWT

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 24, 2020