Ο πρώην πρόεδρος της Ελβετίας Φλάβιο Κότι, ο οποίος υπήρξε επίσης υπουργός Εξωτερικών και Εσωτερικών της χώρας του, πέθανε χθες Τετάρτη σε ηλικία 81 ετών αφού προσβλήθηκε από την Covid-19.

«Με πολύ μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Φλάβιο Κότι», ανέφερε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς.

Mit grosser Trauer nehme ich Kenntnis vom Tod von Flavio Cotti. Unsere Begegnung an der Bundesratsfeier in Bellinzona bleibt mir in bester Errinnerung. Sein politischer Geist wird immer im Aussendepartement wehen. Le mie sincere condoglianze alla famiglia del caro amico Flavio. pic.twitter.com/BasFoyFTs2

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 16, 2020