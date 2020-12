Οι λάτρεις των κόμικς της DC ήξεραν από καιρό ότι τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσουν νέες περιπέτειες του αγαπημένου τους Μπάτμαν. Οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν αφήσει να φανεί πως για πρώτη φορά κάτω από τη μάσκα του ανθρώπου – νυχτερίδα θα βρισκόταν ένας μαύρος ήρωας. Η επιβεβαίωση ήρθε την περασμένη εβδομάδα όταν παρουσιάστηκε στα social media η ταυτότητά του: είναι ο Τίμοθι Φοξ, γιος του Λούσιους Φοξ, συνεργάτη του Μπρους Γουέιν, ένας μαύρος άνδρας. Ο πρώτος μαύρος Μπάτμαν στην ιστορία του κόμικ.

Στο κλίμα του κινήματος Black Lives Matter, το νέο κόμικ φέρει την υπογραφή του Τζον Ρίντλεϊ, του σεναριογράφου της ταινίας «12 χρόνια σκλάβος», ενώ το κομμάτι των σκίτσων έχουν επιμεληθεί οι Νικ Ντέρινγκτον και Λάουρα Μπράγκα. Ο μαύρος Μπάτμαν θα παρουσιαστεί στη σειρά τεσσάρων τευχών «Future State: The next Batman» τις προσεχείς εβδομάδες και η ιστορία του θα συνεχιστεί με μια νέα έκδοση τον Φεβρουάριο, το «Batman: Black & White». Ολες αυτές οι κυκλοφορίες αποτελούν κομμάτι μιας δίμηνης δράσης που προγραμματίζει η DC με γενικό τίτλο «DC Future State». Εκεί, οι γνωστοί ήρωες της εταιρείας αντικαθίστανται από νέους, νεαρότερους και με πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Πέρα λοιπόν από τον Μπάτμαν, η κόκκινη κάπα του Σούπερμαν περνάει από τον Κλαρκ Κεντ στον γιο του Τζόναθαν και η Γιάγια Φλορ, η κόρη μιας Αμαζόνας κι ενός βραζιλιάνου θεού του χρυσού, θα γίνει η νέα Wonder Woman.

Η υπόθεση

Στο «Future State: The next Batman», η ιστορία τοποθετείται σε μια μελλοντική Γκόθαμ Σίτι, που ελέγχεται από τον κακό Ματζιστρέιτ. Εκεί, όλοι οι μασκοφόροι ήρωες έχουν βγει στο περιθώριο και ο ίδιος ο Μπάτμαν θεωρείται πλέον νεκρός (στην πραγματικότητα συνεχίζει το έργο του με την ταυτότητα του νέου ήρωα Dark Detective). Ο Φοξ, φορώντας ξανά τη χαρακτηριστική στολή με τη μαύρη νυχτερίδα στο στήθος, θα ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στο σκοτεινό στοιχείο της πόλης και θα τρέξει προς βοήθειά της, και, τι άλλο, θα τη σώσει.

Ο χαρακτήρας του Φοξ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σύμπαν του Μπάτμαν το 1979 στο τεύχος «Batman No 313». Συστήθηκε στο κοινό ως ένας εριστικός νέος αλλά πολύ ενθουσιώδης. Ωστόσο, παραπλανήθηκε από έναν από τους αντιπάλους τού Μπρους Γουέιν, τον Γκρεγκόριαν Φάλσταφ, να πιστέψει ότι είναι ένας κακός άνθρωπος. Αηδιασμένος από τις αμφίβολες πράξεις του Γουέιν αλλά και τη συνεργασία του με τον πατέρα του, ο Τιμ καβγάδισε σοβαρά με τον Λούσιους. Μάλιστα, ο νεαρός έφτασε στο σημείο να πάρει μέρος σε μια εισβολή στο Ιδρυμα Γουέιν. Σώθηκε όμως μετά την παρέμβαση του Μπάτμαν και του Ρόμπιν, οι οποίοι αποκατέστησαν την αλήθεια για τη δράση του Μπρους Γουέιν στα μάτια του Τιμ.

Στην πιο πρόσφατη ιστορία του ανθρώπου – νυχτερίδα, τον περασμένο Οκτώβριο, ο πατέρας του απέκτησε όλο τον κολοσσό των εταιρειών Γουέιν, μαζί βέβαια με την τεχνολογία τους. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Μπάτμαν με τον Τζόκερ, ο Τιμ αιχμαλωτίστηκε και βασανίστηκε από τον κακό. Η εμπειρία αυτή τον έκανε να αμφιβάλλει για τις προθέσεις του Μπάτμαν. Στα νέα τεύχη, ενδιαφέρον θα έχει ο συσχετισμός του ως Μπάτμαν με τον αδερφό του Λουκ, ο οποίος είναι κι εκείνος μασκοφόρος εκδικητής με το όνομα Batwing και εμφανείς σχέσεις με την κληρονομιά του ανθρώπου – νυχτερίδα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ