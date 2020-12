Culture Live

Ο Theodore διασκευάζει το Lucy in the sky with diamonds των Beatles

Ο Theodore διασκευάζει το διαχρονικό και ιδιαίτερο Lucy in the sky with diamonds με αφορμή τα 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και προσεγγίζοντας το πολυσυζητημένο κομμάτι με σεβασμό και αντίληψη, το φέρνει ακόμη πιο κοντά στο δικό του ερμηνευτικό ύφος, προσδίδοντάς του μια διάσταση πιο avant garde μέσα από electro ενορχηστρώσεις.