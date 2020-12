Οι απρόβλεπτες αλλαγές που έφερε το 2020 άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο που ζούμε. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν παρά να επηρεάσουν τον τρόπο που διασκεδάζουμε. Ταινίες, τηλεόραση, εικαστικά, gaming, μουσική και συναυλίες-όλα θα προσαρμοστούν αναγκαστικά στις νέες συνθήκες.

Η ζήτηση για πολιτιστικό περιεχόμενο δεν πρόκειται να σταματήσει (ταινίες, μουσική, τηλεόραση κ.τ.λ.) όμως θα υπάρξει μεγάλη εξέλιξη στον τρόπο που αυτό καταναλώνεται από το κοινό.

To ψηφιακό αλλά και το vitual γίνονται καθημερινότητα. Καθώς δεν φαίνεται να πηγαίνουμε πολύ σύντομα διακοπές (κάπου μακριά τουλάχιστον) εμφανίζεται η έννοια του «staycation». Διαδραστικά events εικονικής πραγματικότητας σε πόλεις του εξωτερικού, virtual συναυλίες, διαδραστικές ταινίες και πακέτα προϊόντων που αποστέλλονται στο σπίτι είναι το άμεσο μέλλον.

To ΝΒΑ του μέλλοντος. Το gaming δεν είναι απλά ένα σπορ, για μια μεγάλη κοινότητα είναι μια ολόκληρη κουλτούρα που έχει έρθει για να μείνει.

Δεδομένου ότι θα περάσει μάλλον πολύς καιρός έως ότου να ξεκινήσουν ξανά οι μαζικές δημόσιες εκδηλώσεις, το 2021 θα δούμε πολλές καινοτομίες όσον αφορά στη συγχώνευση ψηφιακού και φυσικού κόσμου.



Ο οίκος Balenciaga παρουσίασε την νέα του συλλογή μέσω ενός video game.

Τους τελευταίους μήνες οι δημιουργοί βρίσκοντας σε απευθείας επικοινωνία με τους θαυμαστές τους, με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από διάφορες άλλες πλατφόρμες. Η πρόβλεψη είναι πως, όταν οι live εκδηλώσεις επιστρέψουν, οι καλλιτέχνες θα θέλουν να διατηρήσουν μεγάλο μέρος αυτής της αίσθησης δημιουργικού ελέγχου.

Η τάση είναι μικρότερες εκδηλώσεις σε πιο μικρούς και «ιδιωτικούς» χώρους στις οποίες θα συμμετέχουν πολύ λιγότερα άτομα σε σχέση με πριν. Τα μεγάλα φεστιβάλ θα αργήσουν να επιστρέψουν.

I’m so pleased to announce that #INFINITEDISCO is returning for one night only on New Year’s Eve! 🎉 I can’t wait to celebrate with you all. Join me and let’s sing and dance the night away! 🚀💖🚀💖🚀https://t.co/z2Md4yAlnX pic.twitter.com/u957JrXrYs

— Kylie Minogue (@kylieminogue) December 4, 2020