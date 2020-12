Ο Theodore διασκευάζει το διαχρονικό και ιδιαίτερο Lucy in the sky with diamonds με αφορμή τα 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και προσεγγίζοντας το πολυσυζητημένο κομμάτι με σεβασμό και αντίληψη, το φέρνει ακόμη πιο κοντά στο δικό του ερμηνευτικό ύφος, προσδίδοντάς του μια διάσταση πιο avant garde μέσα από electro ενορχηστρώσεις.

Μαζί του στην ερμηνεία η Danai Nielsen.

Ενισχύοντας τις εικόνες και τις εικασίες που δημιουργήθηκαν στα ’60 με την κυκλοφορία του original, στη διασκευή ακούγονται ήχοι πυροτεχνημάτων που συνοδεύουν το refrain χαρίζοντάς μας μια ακόμη πιο πλούσια εικόνα της Lucy in the sky, ενώ τα synth στοιχεία που έχουν προστεθεί, το φέρνουν κοντά στα μουσικά ακούσματα της δεκαετίας, γεφυρώνοντας 60 χρόνια μουσικής εξέλιξης.

Όπως λέει ο ίδιος: «Το Lucy in the sky with diamonds ήταν πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι των Beatles και του Lennon. Δέχτηκα την πρόσκληση του KOSMOS 93.6 FM να συμμετέχω στο αφιέρωμα για τα 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και αποφάσισα να διασκευάσω αυτό το κομμάτι κυρίως για τους στίχους του. Τέτοιες μέρες που είμαστε οι περισσότεροι κλεισμένοι στα σπίτια μας και όλα είναι κάπως άχρωμα, ακούγοντας το τραγούδι αυτό μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να προσπαθήσουμε να ονειρευτούμε μια πραγματικότητα ενός κόσμου πιο μαγικού, πιο χρωματιστού με αυτές τις περίεργες φανταστικές εικόνες που περιγράφουν οι στίχοι.» – Theodore

