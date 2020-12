Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για τον θάνατο του 25χρονου Klodian Rasha από αστυνομικό.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για άλλη μια μέρα έξω από το υπουργείο Εσωτερικών και στην πλατεία «Skëndrebej» όπου σημειώθηκαν επεισόδια.

Το κτίριο του υπουργείο προστάτευαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες διέλυσαν με ρίψη δακρυγόνων το πλήθος.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Αυλώνα στην πλατεία Flag, ζητώντας δικαιοσύνη για την δολοφονία του 25χρονου.

Από τα βίντεο των αλβανικών μέσων ενημέρωσης φαίνεται η αστυνομία να ψεκάζει στην κυριολεξία με χημικά έναν διαδηλωτή στο πρόσωπο, ενώ φαίνεται πως έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στην δολοφονία του Klodian αναφέρθηκε ο σήμερα πρωθυπουργός Έντι Ράμα ο οποίος χαρακτήρισε «απερίγραπτη» την ενέργεια του αστυνομικού.

«Σοκαριστικά νέα για ολόκληρη την κοινωνία» είπε ο Ράμα. «Μόλις πήγα στην οικογένεια του αποθανόντος, γεγονός που με άγγιξε πάρα πολύ. Θέλουμε δικαιοσύνη, όχι πολιτικό θόρυβο. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συγγνώμη και τα συλλυπητήρια μας. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε τον πόνο μας. Η δικαιοσύνη είναι το μόνο που απομένει αφού χάνεται μια ψυχή. Η δολοφονία ενός άντρα με ανεξήγητο τρόπο χωρίς να συνδεθεί με οποιαδήποτε πράξη. Το όπλο ανήκε στο κράτος και η συγνώμη ανήκει στο κράτος. Η νομική τιμωρία του θύτη έχει περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης και θα δικαστεί με πλήρη αμεροληψία. Η δικαιοσύνη έχει την τελευταία λέξη».

Τραγική φιγούρα ο πατέρα του ο οποίος ζητάει δικαιοσύνη, ζητώντας από το κράτος να κάνει το καθήκον του.

«Έθαψα τον γιο μου. Εύχομαι αυτό που μας συνέβη να μην συμβεί σε κανέναν άλλον. Το κράτος πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ως λαός απαιτούμε δικαιοσύνη. Επιδιώκουμε να βρούμε ελπίδα στο νόμο. Όπως και ο γιος μου έτσι είστε και όλοι εσείς. Όσοι είναι γονείς, γνωρίζουν καλύτερα τον πόνο μου» είπε στους δημοσιογράφους προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Δεν υπηρετώ καμία πολιτική ιδέα, παρά μόνο την οικογένειά μου. Για την οικογένεια μου είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για χάρη του γιου μου, τον οποίο έθαψα σήμερα. Ο δικαστής, το κράτος πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο ένοχος να πάει εκεί που του αξίζει» κατέληξε.

Πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει ο αστυνομικός δολοφόνος προκαλούν οι τελευταίες πληροφορίες που θέλουν την ενσωματωμένη στη στολή του κάμερα να ήταν απενεργοποιημένη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές περίπου 40 με 65 κάμερες αστυνομικών βρίσκονται εκτός λειτουργίας, καθώς, όπως ισχυρίζονται οι αρχές, δεν έχουν επισκευαστεί επειδή έχει λήξει η σύμβαση με την προμηθευτική εταιρεία.

Οι συγκεκριμένες συσκευές πρωτοεντάχθηκαν στο σώμα με σκοπό την αποτροπή υποθέσεων διαφθοράς και χρήσης υπερβολικής βίας από τους αστυνομικούς.

Ο 31χρονος αξιωματικός έγινε μέλος της Κρατικής Αστυνομίας πριν από πέντε χρόνια και εντάχθηκε στη μονάδα των ειδικών δυνάμεων, γνωστή ως «Οι αετοί», πριν από ένα μήνα περίπου. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη όπου θα γίνουν γνωστές και οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, η αστυνομία δήλωσε πως «ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει κρατώντας ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο», ενώ εμφάνισε ως αποδεικτικό στοιχείο ένα πυροβόλο μετά από έρευνα στη γύρω περιοχή. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) ανέτρεψε τους ισχυρισμούς της αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον Rasha συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Χτες εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών στα Τίρανα, αψηφώντας τη βροχή και την κυβερνητική απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων.

Οι διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, Sander Lleshaj, επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο, όμως την τελευταία στιγμή απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χημικά.

Φωνάζοντας «Παραιτήσου Ράμα» και «είμαι κι εγώ ο Klodian», οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο και στην πλατεία Skënderbej.

LIVE: Protesters in #Tirana burn the Christmas tree placed at the Prime Ministry’s building. © JOQ Albania #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VYbU7Qh2MT

— Xhildinho Z (@xhildinho) December 9, 2020