Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των κοριτσιών που ταξιδεύουν ακολουθώντας μεταναστευτικές διαδρομές που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, χωρίς την προστασία γονέων ή κηδεμόνων.

Μεταξύ του 2014 και του 2019 περισσότερα από 627.000 κορίτσια ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη, πάνω από 27.000 ήταν ασυνόδευτα ή χωρισμένα και πολλά άλλα που δεν αναγράφονται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Τα ασυνόδευτα και χωρισμένα κορίτσια δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα: μερικά μπορεί να έχουν ψεύτικα έγγραφα ή να δηλώνουν ότι είναι μεγαλύτερα, μερικά μπορεί να είναι μόνα τους αλλά να μετακινούνται με ομάδες ενηλίκων με τους οποίους δεν σχετίζονται.

Μερικά μπορεί να είναι έγκυες ή να ταξιδεύουν με σύζυγο, παιδιά ή εκτεταμένη οικογένεια, πολλά είναι θύματα εμπορίας.

Αυτό καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους…

Στρέφουμε την προσοχή μας στα κορίτσια

Τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ολοκληρώνονται οι 16 Ημέρες Ακτιβισμού Ενάντια στην Έμφυλη Βία, στρέφουμε την προσοχή μας σε μια ομάδα κοριτσιών που περνά συχνά απαρατήρητη. Για να μπορούμε να προστατεύσουμε τα ασυνόδευτα κορίτσια από την βία και την εκμετάλλευση, πρέπει πρώτα να είμαστε σε θέση να τα αναγνωρίσουμε.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματέα Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη και του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, κ. Ηρακλή Μοσκώφ.

Το περιεχόμενο απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους της πρώτης γραμμής και στο προσωπικό των συνοριακών αρχών και των δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό την εξοικείωση όλων σχετικά με χαρακτηριστικές ενδείξεις που βοηθούν στον εντοπισμό και την αναγνώριση ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους κοριτσιών, πολλά από τα οποία είναι συνήθως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Against Gender-Based violence Affecting Refugee and Migrant Women and Children in Greece, Italy, Serbia and Bulgaria», που υλοποιείται από την @UNICEF στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Σερβία και την Βουλγαρία, με την υποστήριξη του Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM).