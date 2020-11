Τέλος δεν έχουν οι προσπάθειες της Τουρκίας να «γκριζάρει» το Αιγαίο, αφού για άλλη μια φορά με NAVTEX ζητεί αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, σε NAVTEX που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Τήλου και της Χάλκης, επικαλούμενη τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Σύμφωνα με αυτή, με βάση την οποία η Ιταλία εκχωρούσε στην Ελλάδα πλήρη κυριαρχία στα νησιά των Δωδεκανήσων, γινόταν λόγος για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύμφωνα με την Ελλάδα όμως, η Συνθήκη των Παρισίων δεν αφορά και δεν σχετίζεται με την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος αυτής. Άρα, η Τουρκία δεν οφείλει και δεν πρέπει να εγείρει αξιώσεις, επικαλούμενη τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Η Navtex της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 1418/20 (İzmir NAVTEX Station)(Published Date: 12-11-2020 19:20)

TURNHOS N/W : 1418/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA76-681/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 131100Z NOV 20.

Navtex για το Oruc Reis

Σημειώνεται πως η Αγκυρα -πιστή στην τακτική των προκλήσεων- εξέδωσε νέα Navtex χθες με την οποία παρατείνει τις έρευνες του Oruc Reis.

Η νέα Navtex έχει ισχύ έως τα μεσάνυχτα της 23ης Νοεμβρίου.

Η τρέχουσα Navtex έληγε στις 14 Νοεμβρίου. Η Τουρκία, ωστόσο, την ανανεώνει πριν τη λήξη της, όπως είχε πράξει και με την προηγούμενη.