Συγχαρητήρια απέστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, που έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ένα ιδιαίτερο μήνυμα συγχαρητηρίων στην Καμάλα Χάρις για την εκλογή της ως Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε ποτέ σε αυτό το αξίωμα», αναφέρει.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας- ΗΠΑ, που βασίζονται στην ιστορική φιλία και τις κοινές αξίες».

Congratulations to @JoeBiden, new President-Elect of the USA and @KamalaHarris, first female Vice-President. Looking forward to extending our cooperation and friendship under your presidency. Welcoming the US again to the #ParisAgreement on climate change is the first step!

