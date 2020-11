Ιστορική χαρακτηρίζεται η εκλογή της Καμάλα Χάρις ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα και μάλιστα έγχρωμη που καταλαμβάνει τον θώκο, δεσμεύτηκε στην ομιλία της, να «στρωθεί στη δουλειά», διαβεβαίωσε ότι «δε θα είναι η τελευταία» γυναίκα αντιπρόεδρος και παρατήρησε πολύ εύστοχα πως «η Δημοκρατία δεν είναι εγγυημένη», «θέλει πράξεις, θυσίες».

Γεγονός είναι πάντως ότι η 56χρονη γερουσιαστής της Καλιφόρνια γίνεται η πρώτη γυναίκα, πρώτη μαύρη και πρώτη με καταγωγή από την Ασία που εκλέγεται στη θέση του αντιπροέδρου.

«Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ στα 19 δεν περίμενε ίσως ότι θα ερχόταν μία τέτοια στιγμή. Γυναίκες από την Ασία, αφροαμερικανές, λατίνες, έχουν την δύναμη να στηρίξουν την δημοκρατία. Όλες οι γυναίκες που πάλευαν τόσα χρόνια να προστατέψουν την δημοκρατία και τώρα μία νέα γενιά μάχεται για τον ίδιο σκοπό. Για τους κόπους τους βρίσκομαι εδώ. Για τα όνειρα και τους στόχους τους. Και τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο της χώρας. Μπορεί να είμαι η πρώτη, αλλά δεν θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» είπε η Καμάλα Χάρις.

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Με τον κόσμο να παρακολουθεί, εσείς, οι πολίτες, φέρατε μία νέα μέρα στις ΗΠΑ» είπε στα πρώτα της λόγια η Χάρις και συνέχισε.

«Με αριθμούς ρεκόρ κάνατε τις φωνές σας να ακουστούν. Σε καιρούς δύσκολους με πόνο, ανησυχία, δυσκολίες δείξατε κουράγιο, αντοχή και γενναιότητα τους τελευταίους μήνες. Και στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα. Στείλατε μήνυμα ενότητας και αλήθειας. Επιλέξατε για πρόεδρο της χώρας τον Τζο Μπάιντεν. Ένας άνδρας που καταλαβαίνει τι σημαίνει απώλεια. Και είναι πάντα δίπλα σε όλους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Την γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του» υπογράμμισε.

«Σε αυτές τις εκλογές επρόκειτο για κάτι πολύ περισσότερο από τον Τζο Μπάιντεν ή από εμένα. Ήταν η ψυχή της Αμερικής και η αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για αυτήν. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας στρωθούμε στη δουλειά», έγραψε στο Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020