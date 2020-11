Must Read

Σε ισχύ τίθεται από τις 06:00 το πρωί το προσεχές Σάββατο το γενικό lockdown λόγω κοροναϊού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης διάρκειας 3 εβδομάδων, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου.

Εν μέσω του δεύτερου lockdown τη λειτουργία τους συνεχίζουν κανονικά τα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων, όπως φούρνοι και ιχθυοπωλεία.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις, όπως ενημέρωσε χθες ο υφ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα, θα λειτουργούν καθημερινά έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να αποφευχθούν εικόνες συνωστισμού, όπως αυτές του Μαρτίου.

Εντός των καταστημάτων τροφίμων επιτρέπεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον), ενώ προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια.

Τι ισχύει για τις υπεραγορές τροφίμων την Κυριακή

Εξαίρεση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Επίσης από το προσεχές Σάββατο (07/11):

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

Λειτουργούν ακόμα:

Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν εκτάκτως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.