Η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung κάνει λόγο μια επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς στο κέντρο της Βιέννης, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων της, χωρίς όμως να αναφέρει τον λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αυστριακή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε συναγωγή.

Μάλιστα η ίδια εφημερίδα δίνει βίντεο, όπου ισχυρίζεται ότι είναι από τη στιγμή των πυροβολισμών. Ήδη τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο από την περιοχή, όπου -όπως είναι λογικό- επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα, δε, με την αυστριακή εφημερίδα Falter, η οποία επικαλείται το ΥΠΕΣ, υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες.

BREAKING – Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020