Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με πυροβολισμούς το πρωί της Δευτέρας στην Καμπούλ, κοντά σε Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το 1Tv, υπάρχει ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας φοιτητής μεταξύ των τραυματιών.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους σε αυτήν την επίθεση.

Το 2016 τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στο Αμερικανικό πανεπιστήμιο του Αφγανιστάν (AUAF) στην Καμπούλ, η οποία ξεκίνησε με έναν βομβιστή αυτοκτονίας να ρίχνει το γεμάτο εκρηκτικά όχημά του σε έναν τοίχο του πανεπιστημίου, την ώρα που άλλοι δράστες εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο κρατώντας αυτόματα όπλα.

#Attack on Kabul University is another war crime, These are girls students of Kabul University who tries to save their lives #Every think and every where is under attack in this country pic.twitter.com/IKJry1ehGl

— Hamid Haidari (@Hamidhaideri) November 2, 2020