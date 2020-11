Εικόνες – σοκ από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας, δίνουν στη δημοσιότητα τα αυστριακά ΜΜΕ.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση σε συναγωγή, καθώς και για πυροβολισμούς σε άλλα σημεία της πόλης.

Τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για νεκρούς, όπου δεν αποκλείεται να είναι και επτά. Το μόνο σίγουρο από επίσημα χείλη είναι ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών.

Στα βίντεο και στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν σε αυστριακά ΜΜΕ, φαίνεται ο δράστης, καθώς και άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020