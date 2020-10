Κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση η Τουρκία, καθώς το Ορούτς Ρέις (Oruc Reis) συνεχίζει τους ελιγμούς μέσα στην περιοχή της παράνομης Navtex, έχοντας κλειστούς τους πομπούς από το βράδυ της Δευτέρας.

To σεισμογραφικό πλοίο πλέει στο όριο των 12 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά από το Καστελλόριζο και κινείται με κατεύθυνση βορειοανατολικά.

#Oruc_Reis seems to close in the 12NM range.

08:57 GMT+2. pic.twitter.com/sUOZhlTkY9

— Navigator (@NavLabyrinth) October 20, 2020