Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρίνει πως είναι αδιανόητο να αφήσουν οι χώρες τη νόσο Covid-19 να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινωνία, προκειμένου ο πληθυσμός να πετύχει, όπως ορισμένοι υπαινίσσονται, συλλογική ανοσία.

«Ποτέ στην ιστορία της δημόσιας υγείας, η συλλογική ανοσία δεν χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγική στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας και πόσο μάλιστα στην περίπτωση μιας πανδημίας. Είναι επιστημονικά και ηθικά προβληματικό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.

"Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It is scientifically and ethically problematic"-@DrTedros #COVID19

