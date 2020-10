Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έκανε ότι περνά από το χέρι του για να αποδείξει αν και άρρωστος πως συνεχίζει να εργάζεται ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, ωστόσο οι χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να τον «δικάσουν» ξανά.

Βέβαια αυτή τη φορά δεν είχαν άδικο, καθώς αν κάνει κάποιος ζουμ στα χαρτιά που υπογράφει ο Τραμπ, τότε θα διαπιστώσει πως αυτά τα χαρτιά είναι κενά.

Γρήγορα πολλοί δεν έλειψαν να σχολιάσουν πως ο Τραμπ για ακόμη μία φορά παίζει θέατρο και πως όλα έγιναν απλά και μόνο για να δείξει πόσο αφοσιωμένος είναι δήθεν στα καθήκοντά του ακόμη και με κοροναϊό.

Έτσι το hashtag #staged (σκηνοθετημένο) δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου μιας και πλέον είναι γνωστό πως τίποτα δεν ξεφεύγει στους τουϊτεράδες.

Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες από το πολυτελές γραφείο του Τραμπ μέσα στο νοσοκομείο κυκλοφόρησαν το Σάββατο, ενώ αυτές σχολίασε στο διαδίκτυο και η κόρη του, Ιβάνκα, τονίζοντας πως «Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει να εργαστεί για τον αμερικανικό λαό. ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ».

Αυτό δεν ήταν το τελευταίο σόου από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς σήμερα ο Τραμπ αποφάσισε να βγει από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται με Covid-19, για να κάνει… βόλτα με το αυτοκίνητο.

Φυσικά και εκεί δεν ήταν λίγοι που αποφάσισαν να τον κράξουν, τονίζοντας πως αυτή του η κίνηση έβαλε σε κίνδυνο τους μυστικούς πράκτορες που ήταν μαζί, καθώς ήταν όλοι μαζί σε ένα όχημα με κλειστά παράθυρα.

Χαμός στο Twitter

All he is doing is signing his name. Such a hard worker. Omg. #staged pic.twitter.com/Whz6WWyotF — Fort_Knee 🎸🎵🌊🌊🌊 (@fort_knee) October 5, 2020