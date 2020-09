Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αναλαμβάνει η Ελλάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να ζητά την έκτακτη σύγκληση του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα αποδοκιμάζει κάθε παρέμβαση τρίτων που υποδαυλίζει την ένταση» και καλεί την Τουρκία «να απόσχει από ενέργειες και δηλώσεις που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή».

Σημειώνεται ότι επίκειται, προγραμματισμένη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Γερεβάν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με επιστολή του στην Αλβανική Προεδρία του ΟΑΣΕ, ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού για την άμεση συζήτηση του ζητήματος.

Η κλιμάκωση της έντασης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα, άποψη που υπογραμμίστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, M. Pompeo.

H ελληνική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διεξαγωγή συζήτησης στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ με τη συμμετοχή των δύο εμπλεκόμενων μερών και την εξέταση κάθε δυνατού τρόπου για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Στόχος παραμένει η επείγουσα επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ για την ειρηνική επίλυση της διαφοράς.

Η ανωτέρω επιστολή σχετίζεται με την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει στις προσπάθειες για την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ετοιμότητα που εκφράστηκε και από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, προς τον Αρμένιο ομόλογό του Zohrab Mnatsakanyan, στη διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Κατά την ίδια συνομιλία, επαναβεβαιώθηκαν οι στενοί δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας.

In ☎️call w/ #Armenia FM @ZMnatsakanyan,FM @NikosDendias reaffirmed strong bonds of friendship b/w 🇬🇷&🇦🇲.Condemned loss of lives& expressed 🇬🇷's readiness to assist efforts for immediate de-escalation in #NagornoKarabakh/Τηλ.συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Αρμενίας@MFAofArmenia

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 27, 2020