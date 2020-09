Οι γυναίκες στην Αγγλία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αντισυλληπτικά χάπια μόνο με προγεστογόνο, ανέφεραν ειδικοί, καθώς μια έκθεση διαπιστώνει ότι πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην αντισύλληψη ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης και των περικοπών στις υπηρεσίες.

Μια έρευνα από τη διακομματική κοινοβουλευτική ομάδα για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (APPG SRH) άκουσε ότι οι δυσκολίες πρόσβασης στην αντισύλληψη αφήνουν τις γυναίκες σε κίνδυνο μη προγραμματισμένων κυήσεων, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε από το ξέσπασμα Covid-19.

Η μακροχρόνια αναμονή για αντισύλληψη και η έλλειψη ιατρών που έχουν εκπαιδευτεί να προσφέρουν αντιστρεπτικά αντισυλληπτικά μακράς δράσης, όπως το εμφύτευμα ή η ενδομήτρια συσκευή – οι πιο αποτελεσματικές αναστρέψιμες μορφές αντισύλληψης – συγκαταλέγονται μεταξύ των προβλημάτων που εντοπίζονται από την έρευνα, με ορισμένες γυναίκες να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για πρόσβαση στην αντισύλληψη που χρειάζονται.

Η ομάδα αναφέρει ότι τέτοια προβλήματα βασίζονται σε περικοπές, με τους προϋπολογισμούς για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία να μειώνονται κατά 81,2 εκατομμύρια £ μεταξύ 2015 και 2017-18 και οι προϋπολογισμοί αντισύλληψης μειώθηκαν κατά 25,9 εκατομμύρια £ (13%) κατά την ίδια περίοδο.

«Στην πράξη, οι περικοπές οδήγησαν σε κλείσιμο υπηρεσιών, μειωμένες ώρες λειτουργίας, μειωμένη παροχή υπηρεσιών και περικοπές σε αριθμό προσωπικού», αναφέρει η έκθεση.

«Αυτή η έρευνα ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές η στοματική αντισύλληψη δεν παρέχεται σε υπηρεσίες αντισύλληψης SRH [σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία] σε άτομα άνω των 25 ετών».

Η κλίμακα των περικοπών στις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας έχει προκαλέσει ανησυχία στο παρελθόν με ειδικούς που προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν θέματα όπως η εξάπλωση των ΣΜΝ.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι συνέπειες της μειωμένης πρόσβασης στην αντισύλληψη θα πλήξουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες πιο έντονα.

Μεταξύ των συστάσεων της ομάδας, η έκθεση υποστηρίζει ότι το χάπι μόνο για προγεστογόνο (POP) διατίθεται χωρίς συνταγή σε φαρμακεία.

Η Δρ Asha Kasliwal, πρόεδρος της Σχολής Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγειονομικής Περίθαλψης, η οποία έδωσε στοιχεία στην έρευνα, δήλωσε ότι η Covid-19 είχε επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη κατάσταση και ζήτησε συνεχείς επενδύσεις σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης.

«Οι προκλήσεις χρηματοδότησης και ανάθεσης οδήγησαν σε μια υπερβολικά εκτεταμένη και υποχρηματοδοτούμενη υπηρεσία σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης που δεν υποστηρίχθηκε βιώσιμα για την παροχή φροντίδας σε γυναίκες και κορίτσια είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια πανδημίας», είπε.

«Πολλοί ειδικοί και ιατροί αισθάνονται ανίκανοι να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους λόγω εμποδίων όπως ανεπαρκής χρηματοδότηση, αποσπασμένοι περιορισμοί λειτουργίας και κατάρτισης. Είναι απογοητευτικό για μένα ως γιατρό και άδικο για τις γυναίκες, οι οποίες πρέπει να πλοηγηθούν σε ένα περίπλοκο σύστημα για να έχουν πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη».

