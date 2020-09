Από «στροφή σε στροφή» πηγαίνει η υπόθεση του Λέο Μέσι. Μετά τα χθεσινά δημοσιεύματα που θέλανε τον Αργεντινό να παραμένει κάτοικος «Καμπ Νόου», έρχεται η επίσημη τοποθέτηση του πατέρα του, ο οποίος καταρρίπτει την θέση της La Liga, για την ρήτρα των 700 εκατομμυρίων στο συμβόλαιο του 33χρονου με την Μπαρτσελόνα.

Ο Χόρχε Μέσι που εκπροσωπεί τον Λιονέλ, ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση πως ο γιος του μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς δεν υπάρχει καμία ρήτρα 700 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιο του Αργεντινού.

Μία ανακοίνωση που αλλάζει τα δεδομένα, με την οριστική απόφαση του Μέσι να αναμένεται τις επόμενες ώρες…

🚨 BREAKING: Jorge Messi, agent and father of Messi, has released a statement in which he is denying the existence of a €700M release clause. #FCB ❌ pic.twitter.com/s6lrbpJzPE

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 4, 2020