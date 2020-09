Μια νέα στιλάτη συνεργασία υπέγραψε η διάσημη αμερικανίδα ράπερ Cardi B.

Με τη συνεργασία αυτή η διάσημη τραγουδίστρια γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου μόδας Balenciaga και όπως δήλωσε: «Μου αρέσουν τα Balenciaga, μου ταιριάζουν σαν γάντι».

«New Face of Balenciaga», έγραψε η Cardi, κάτω από το retweet που έκανε στις φωτογραφίες.

Cardi B Takes Her Rightful Place on the Louvre https://t.co/Q9qUT7Bulb

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) September 2, 2020