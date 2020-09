Αμεση ήταν η απάντηση και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία – όπως παγίως κάνει – εξέδωσε αντί-Navtex, χαρακτηρίζοντας παράνομη τη νέα τουρκική Navtex που παρατείνει κι άλλο την παραμονή του Oruc Reis στα νότια του Καστελλόριζου.

Δεν έχει δικαιοδοσία

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή.

Και βέβαια επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη τουρκική Navtex αναφέρεται «σε μία μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Τονίζεται ακόμη ότι ο σταθμός Ηράκλειο της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex σ’ αυτήν την περιοχή.

Να αγνοήσουν

Και τέλος καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν και τη νέα τουρκική Navtex με αριθμό FA58-1093/20.

Το μήνυμα του σταθμού του Ηρακλείου:

ZCZC HA90

311930 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 513/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059 UTC SEP 20