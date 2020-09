Έμπρακτη αποκλιμάκωση ή κυρώσεις είναι το μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Άγκυρα και ζητά να σταματήσει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις επόμενες δύο – τρεις εβδομάδες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την έκβαση των εξελίξεων στην περιοχή και το διπλωματικό παρασκήνιο να οργιάζει.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους Ευρωπαίους ήταν το μπαράζ εμπρηστικών δηλώσεων εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας -το οποίο συνεχίζεται με ασυνήθιστα ταχείς ρυθμούς- με αποκορύφωμα τις πρωτοφανείς ύβρεις που εξαπέλυσε την Κυριακή ο Ερντογάν κατά του έλληνα πρωθυπουργού και του γάλλου προέδρου.

Η Τουρκία, παρά τη διαμεσολάβηση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, όχι μόνο δεν φαίνεται να συνετίζεται και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, αντίθετα -ακολουθώντας κατά γράμμα τις μαξιμαλιστικές βλέψεις του ηγέτης της και των υπουργών του- δεν διστάζει να κουνήσει ακόμη μια φορά το δάκτυλο, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο πως είτε έχει διαλέξει ένα δρόμο χωρίς επιστροφή είτε όλα εντάσσονται σε ένα ανατολίτικο παζάρι που ξέρει καλά.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν διστάζει μάλιστα να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα και να υιοθετεί ανυπόστατους ισχυρισμούς περί έκτακτης μεταφοράς στρατιωτών στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να επιρρίψει τις όποιες ευθύνες σε περίπτωση ναυαγίου των συνομιλιών στη χώρα μας. Κάτι άλλωστε που έκανε και το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για ΑΟΖ προκειμένου να μην καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων.

Στόχος των Ευρωπαίων πάντως -οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται αρκετά πιο ενεργοί και με άμεσα αντανακλαστικά απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις- είναι να επικρατήσει σύνεση εκ μέρους της Τουρκίας, να πάψουν τα πολεμικά παιχνίδια και να ανακοινωθεί ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πριν τις 24-25 Σεπτεμβρίου που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής. Εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση και διάθεση για διάλογο μέχρι τότε, οι κυρώσεις που είναι στο τραπέζι, και οι οποίες θα πονέσουν την τουρκική οικονομία, αποτελούν μονόδρομο για τους «27».

Η Αθήνα έχει διαμηνύσει πως δεν θα δεχθεί παράνομα τετελεσμένα εκ μέρους της Άγκυρας ώστε μετά να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και συνεχίζει να κινείται δραστήρια προκειμένου να μην χαθεί το θετικό momentum από τις πρόσφατες διπλωματικές επιτυχίες.

Μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής όμως, μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει ακόμη μια επίδειξη ισχύος από τη Γαλλία, και ταυτόχρονα μήνυμα στην Άγκυρα, με την επιστροφή του αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκολ στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδευόμενο από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Εξέλιξη μάλιστα που έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν πως «η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από πράξεις».

Ο «σουλτάνος» πάντως στην παρούσα φάση εμφανίζεται αμετανόητος. Απειλεί μέσω του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι θα παρατείνει τις έρευνες για 90 μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, αν και αποφεύγει να οριοθετήσει τις θαλάσσιες περιοχές, ενώ εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις κατά Μητσοτάκη και Μακρόν.

Δεν διστάζει, δε, να χρησιμοποιεί πολεμικές ιαχές σε μια προσπάθεια να εισακουστεί στο εσωτερικό της χώρας του. Ο Ερντογάν απείλησε τους «εχθρούς» (Ελλάδα, Γαλλία) ότι η Τουρκία θα απαντήσει από ξηρά, αέρα και θάλασσα. «Να δούμε πως θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός όταν θα του πέσει στο κεφάλι αυτό που έρχεται, εξαιτίας των ανίκανων και φιλόδοξων ηγετών του» δήλωσε. «Να δούμε πως θα αντιδράσει και ο γαλλικός λαός με όσα θα του συμβούν λόγω των ανίκανων και φιλόδοξων ηγετών του» πρόσθεσε.

Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας, σε ομιλία του στην Κερασούντα δυναμίτισε ακόμη περισσότερο την ένταση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο κάνοντας λόγο για πειρατείες και ληστείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως «η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας». Ακόμη, τόνισε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την πειρατεία και την ληστεία στην Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά στο Oruc Reis διεμήνυσε πως συνεχίζει τις σεισμικές ερευνητικές του δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο με αποφασιστικότητα και εξέφρασε την ελπίδα να λάβει και άλλα ευχάριστα νέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία εξέδωσε αργά το βράδυ νέα Navtex για σεισμικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νοτίως του Καστελόριζου.

Η νέα αγγελία προς του ναυτιλλομένους, που αφορά το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και τα συνοδευτικά πλοία Ataman και Cengiz Han, έχει ισχύ μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Σε διπλωματικό επίπεδο έντονη είναι η κινητικότητα που παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες, στον απόηχο των τουρκικών εμπρηστικών δηλώσεων.

Το βράδυ της Κυριακής, τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε χθες ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο Ζοζέπ Μπορέλ ενημέρωσε τον τούρκο υπουργό για τις αποφάσεις που έλαβαν οι υπουργοί Εξωτερικών την Παρασκευή για την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία.

Για την προθεσμία δηλαδή ενός μήνα στην Τουρκία προκειμένου να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Αν δεν το πράξει, οι ηγέτες που θα συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφασίσουν σειρά κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας, που θα οδηγήσουν ακόμη και σε οικονομικές κυρώσεις, κάτι που ο πρόεδρος Ερντογάν απεύχεται.

Πάντως, θεωρείται σίγουρο ότι ο Ζοζέπ Μπορέλ θα πίεσε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και για την επανέναρξη του διαλόγου, κάτι που θέλει διακαώς η Κομισιόν, το Βερολίνο και οι άλλες πρωτεύουσες.

Η γεμάτη ένταση κατάσταση εξακολουθεί να ανησυχεί τις Βρυξέλλες που παρακολουθούν από κοντά και πιέζουν όσο μπορούν. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να βρει μια ειρηνική λύση στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι ενέργειες της Άγκυρας προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ».

Ακόμη κάλεσε την Τουρκία να προχωρήσει σε διάλογο αντί των μονομερών ενεργειών που κλιμακώνουν τις εντάσεις.

Την ίδια στιγμή, συνάντηση με την Άνγγελα Μέρκελ είχε στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με θέμα συζήτησης μεταξύ άλλων την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε στο Twitter: «Πίσω στο Βερολίνο με την Άνγκελα Μέρκελ για να συζητήσουμε το δρόμο για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δράση. Η Ευρώπη πρέπει να βγει από τις σημερινές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα — να ανανεώσουμε τις οικονομίες μας και να μειώσουμε τις συνέπειες της COVID-19. Η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει το ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Επίσης, συζητήσαμε την κατάσταση στη Λευκορωσία, την Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική και την Κίνα».

