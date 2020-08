Στο ελληνικό καλοκαίρι επένδυσε για τις καλοκαιρινές διακοπές η διάσημη σταρ της ποπ μουσικής Ρίτα Όρα.

Συγκεκριμένα η Ρίτα Όρα απολαμβάνει τις διακοπές της σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Κέρκυρα και φαίνεται ενθουσιασμένη με τις ομορφιές του ελληνικού τοπίου.

Η βρετανή τραγουδίστρια αλβανικής καταγωγής, ως λάτρης των social media δημοσίευσε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φωτογραφίες από την Κέρκυρα και πόζαρε με μαγιό.

So happy and grateful to be able to spend so much time with friends and family during these times! What are you grateful for today?! 🥰✨🏝 pic.twitter.com/BXK90b8Agt

— Rita Ora ⚡️ (@RitaOra) August 15, 2020