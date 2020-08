Σχετικά εύκολο βράδυ είχε η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Νάπολι στη ρεβάνς του Καμπ Νου και με το 3-1 πήρε την πρόκριση για το Final 8 του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.

Το εκπληκτικό γκολ του Λιονέλ Μέσι στο 24ο λεπτό του ματς, είναι αυτό που έμεινε περισσότερο από αυτό το παιχνίδι καθώς ο Αργεντινός κατάφερε να σκοράρει με εκπληκτικό σόλο έχοντας βέβαια και λίγη δόση τύχης.

Το απίθανο είναι ότι μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Μέσι, πέρασε από τα πόδια όλων των παικτών της ομάδας ξεκινώντας από τον Τερ Στέγκεν μέχρι να αναπαυθεί τελικά στο πλεκτό.

All 11 Barcelona players touched the ball in the build up to Messi's goal against Napoli.. Team❤️❤️#BarcaNapoli pic.twitter.com/B0XmifpURj

