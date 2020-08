«Ακούσαμε μία εκκωφαντική έκρηξη, είδαμε ένα μανιτάρι καπνού να υψώνεται. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο στην περιοχή σε αχτίνα 10 χιλιομέτρων» τονίζει μιλώντας στο in.gr ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στη Βηρυτό Παναγιώτης Ανδριώτης.

Ο κ. Ανδριώτης περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε χθες, το απόγευμα στη Βηρυτό.

«Αυτό που ζήσαμε δεν το έχουμε δει ούτε στις ταινίες. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν σοκαριστικές» σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας ο οποίος την ώρα της έκρηξης βρισκόταν στο σπίτι του και είδε όλες τις εικόνες που προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ.

This aerial footage shows the full scale of the destruction caused by a massive explosion in Beirut.

For the latest on this blast in Lebanon, head here: https://t.co/XdrK6TQwiy pic.twitter.com/1nlrKYolQN

— SkyNews (@SkyNews) August 5, 2020