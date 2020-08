Λιβανέζοι διασώστες έσκαβαν όλη τη νύχτα μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες της φρικτής έκρηξης που συγκλόνισε την πρωτεύουσα Βηρυτό, με τους νεκρούς να ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 100 και τους τραυματίες να προσεγγίζουν τους 4.000. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο τρομερός αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διάσωσης.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και το χάος που συνεχίζει να επικρατεί προκειμένου να εντοπίσουν τους εκατοντάδες επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.

«Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Δεν ξέρω τι να πω», δήλωσε στο Reuters ο δήμαρχος της πόλης, Τζαμάλ Ιτανί, ενώ επιθεωρούσε τις καταστροφές την Τετάρτη, εκτιμώντας ότι το κόστος τους ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους. Αντιμετωπίζουμε μια αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών», δήλωσε υπουργός Υγείας Λιβάνου Χαμάντ Χασάν στο Reuters.

Την ασύλληπτη καταστροφή προκάλεσε η έκρηξη περίπου 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου που βρίσκονταν αποθηκευμένοι σε αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού. Ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ έσπευσε να επισημάνει ότι το φονικό υλικό -σημειώνεται το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα αλλά αποτελεί βασικό υλικό και για την παρασκευή βόμβας- παρέμενε αποθηκευμένο στην αποθήκη επί έξι ολόκληρα χρόνια.

Terrible. The most clear footage from Beirut port explosion(s) so far pic.twitter.com/4WqOHtUPZd

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020