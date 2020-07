Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε σαφής. Σε όποια πόλη ξεσπούν ταράχες την επιβολή της τάξης θα αναλαμβάνουν ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN δήλωσε: «Είμαι έτοιμος να στείλω 50.000 με 60.000 άτομα». Στην πορεία της συζήτησης ανέβασε τον αριθμό στις 75.000.

Αρχικά ο Τραμπ προσπάθησε να φανεί σεβαστικός απέναντι στα συνταγματικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και στην αυτονομία των πολιτειών: «Θα πρέπει να μας καλέσουν», δήλωσε, όμως δευτερόλεπτα μετά το μετάνιωσε προσθέτοντας «Ως ένα βαθμό θα πρέπει να κάνουμε κάτι ισχυρότερο από το να [περιμένουμε να] μας καλέσουν. Θα πάμε σε όλες τις πόλεις, σε κάθε πόλη. Είμαστε έτοιμοι»

Αν αυτό πραγματοποιηθεί, θα μιλάμε ουσιαστικά για «γενική επιστράτευση» των ομοσπονδιακών πρακτόρων της χώρας καθώς σύμφωνα με έρευνα του κρατικού Bureau of Justice Statistics το 2019, οι ΗΠΑ, ως το 2016 που κρατούνταν σχετικά στοιχεία, διέθεταν συνολικά περίπου 100.000 πράκτορες.

Μία από τις πόλεις στις όποιες τις τελευταίες ημέρες επικρατεί ένταση είναι το Πόρτλαντ, της Πολιτείας Όρεγκον. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν κατά των φυλετικών διακρίσεων, και μερίδα αυτών ξεσπά σε βανδαλισμούς. Η ένταση μεταξύ δυνάμεων καταστολής και διαδηλωτών βγήκε εκτός έλεγχου, με τον ίδιο τον δήμαρχο της πόλης να καταγγέλει απρόκλητης αστυνομικές επίθεσης με δακυργόνα. Διαδηλώτρια πυροβολήθηκε στο πρόσωπο από ομοσπονδιακούς πράκτορες ενώ υπάρχουν πολλές καταγγελίες για αρπαγές και συλλήψεις πολιτών από πράκτορες που βγαίνουν μέσα από οχήματα που δεν φέρουν διακριτικά.

This is video of unmarked federal officers detaining and basically kidnapping American citizens in Portland.

Trump is trying to see how much he can get away with and expanding the power of the Executive.

