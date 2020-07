Ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ και σύμβουλος του Λευκού Οίκου, υπερασπίστηκε το έργο που έχει επιτελέσει για να προστατεύσει την υγεία των Αμερικανών, αφού προηγουμένως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναρτήσει στο Twitter ένα αμφιλεγόμενο βίντεο το οποίο στη συνέχεια διαγράφηκε με το σκεπτικό ότι περιείχε ψευδείς πληροφορίες.

«Δεν έχω παραπλανήσει το αμερικανικό κοινό σε καμία περίπτωση» τόνισε ο καθηγητής μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America του δικτύου ABC.

Ο Τραμπ αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο Twitter μια ανάρτηση που κατηγορούσε τον Φάουτσι και τους Δημοκρατικούς ότι παρεμπόδισαν τη χρήση του φαρμάκου υδροξυχλωροκίνη για τη θεραπεία της Covid-19. Στην ανάρτηση υπήρχε και ένας σύνδεσμος προς ένα βίντεο μιας ομάδας που αμφισβητεί κατά πόσο είναι αναγκαία η χρήση μάσκας.

President Trump retweeted messages saying Dr. Anthony Fauci had misled the public and alleging, without any evidence, a conspiracy “by Fauci & the Democrats to perpetuate Covid deaths to hurt Trump” https://t.co/YvmxyhWsWq

