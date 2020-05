Στο στόχαστρο του έβαλε για ακόμη μια φορά την Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την πανδημία του κοροναϊού.

​Σε ανάρτησή του στο Twitter κάνει λόγο για έναν «τρελό στην Κίνα» που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κατηγορεί όλους τους άλλους εκτός από την Κίνα για τη «δολοφονία» εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τον ιό.

«Σας παρακαλώ, εξηγήστε σε αυτόν τον βλάκα ότι ήταν η «ανικανότητα της Κίνας» και τίποτα άλλο, που οδήγησε σε αυτή τη μαζική δολοφονία παγκοσμίως» συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

