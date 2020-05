Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης υποβλήθηκε σήμερα σε διαγνωστικό τεστ για τον νέο κοροναϊό σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

«Δεν χρειάζεται να είσαι ένας σκληρός Νεοϋορκέζος για να κάνεις το τεστ», δήλωσε ο Δημοκρατικός Άντριου Κουόμο, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης τύπου που παραχωρεί για το θέμα της πανδημίας.

«Πρέπει να είσαι έξυπνος, αλληλέγγυος και πειθαρχημένος» συνέχισε, την ώρα που ένας γιατρός, με ειδική προστατευτική στολή, του ζητούσε να κλείσει τα μάτια προκειμένου να του βάλει το ειδικό μπαμπακάκι στη μύτη του.

It’s quick, easy and painless. If I have time, you do too. pic.twitter.com/0ANntppYVK

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2020