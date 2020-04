Σε 18.738 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του κοροναϊού στη Μεγάλη Βρετανία, με τον αριθμό όμως των ημερήσιων καταγεγραμμένων θανάτων να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ανακοινώθηκαν ακόμα 616 θάνατοι από τον νέο κοροναϊό, δηλαδή 143 λιγότεροι σε σχέση με τον απολογισμό της Τετάρτης. Συνολικά από την έναρξη της πανδημίας έχουν υποκύψει στον ιό 18.738 άνθρωποι.

Τα κρούσματα παρουσίασαν μικρή αύξηση μέσα σε 24 ώρες καθώς ανακοινώθηκαν 4.583 νέα, δηλαδή 132 περισσότερα από τα αντίστοιχα της Τετάρτης, με το συνολικό αριθμό να φτάσει πλέον τα 138.078.

Τέλος, έχουν διενεργηθεί 583.496 εργαστηριακοί έλεγχοι και έχουν ελεγχθεί 425.821 άνθρωποι.

