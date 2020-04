Μία εφάπαξ δόση αντισωμάτων που προέρχονται από το αίμα πρώην νοσούντων με Covid-19, φαίνεται πως έχει βελτιώσει τα συμπτώματα των 10 ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα για τον κοροναϊό.

Η θεραπεία με το πλούσιο σε αντισώματα πλάσμα φαίνεται να μπορεί να εξουδετερώσει τον ιό ώστε ο ασθενής να καταπολεμήσει τη λοίμωξη, σύμφωνα με κινέζους επιστήμονες που διενήργησαν την προκαταρκτική μελέτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η μέθοδος εφαρμόστηκε στην Κίνα από δύο ομάδες γιατρών που πραγματοποίησαν τη μελέτη σε διαφορετικά νοσοκομεία. Χορήγησαν πλάσμα αντισωμάτων σε 15 ασθενείς που νοσούσαν σοβαρά και οι περισσότεροι από αυτούς σημείωσαν εντυπωσιακή βελτίωση.

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς για τα θέματα του κοροναϊού, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος, αναφέρει ότι στη μελέτη τους οι κινέζοι επιστήμονες σημειώνουν ότι δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του πλάσματος:

«Οι επιστήμονες στην Κίνα που διενήργησαν την προκαταρκτική μελέτη ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από μετάγγιση CP. Πιστεύουν ότι τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PNAS, δηλώνουν ότι η θεραπεία CP μπορεί να είναι ασφαλής και ελπιδοφόρα για τους ασθενείς Covid-19 σε κρίσιμη κατάσταση και προτείνουν να γίνουν περαιτέρω έρευνες σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές.

Αλλά ο Sir Munir Pirmohamed, ο πρόεδρος της Βρετανικής Φαρμακολογικής Εταιρείας, εξέφρασε την επιφύλαξή του για τα ευρήματα. Είπε: «Αυτή δεν ήταν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη και όλοι οι ασθενείς έλαβαν επίσης άλλες θεραπείες συμπεριλαμβανομένων των αντιιικών όπως το remdesivir, που βρίσκονται σήμερα σε κλινικές δοκιμές για τη νόσο Covid-19»

Ποια είναι τα αποτελέσματα των κινέζων από την Ουχάν

Στην πιλοτική τους μελέτη, οι γιατροί της Γουχάν χορηγώντας πλάσμα από το αίμα ασθενών που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του ιού στο αίματος έπεφταν γρήγορα. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι γιατροί είδαν σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα των ασθενών και συγκεκριμένα στη δύσπνοια, τους πόνους στον θώρακα, αλλά και στον πυρετό και τον βήχα.

Ο Xiaoming Yang, από το Εθνικό Κέντρο Τεχνικών Τεχνολογικών Ερευνών για Εμβόλια στο Wuhan, περιέγραψε τη θεραπεία ως μια «ελπιδοφόρα επιλογή διάσωσης» για σοβαρά ασθενείς, αλλά προειδοποίησε ότι χρειάζεται μεγαλύτερης έκτασης τυχαιοποιημένη δοκιμή για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Μια δεύτερη ομάδα ιατρών από την Ουχάν, με επικεφαλής τον Lei Liu, από το νοσοκομείο του Shenzhen Third People, χορήγησε πλάσμα σε πέντε ασθενείς που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όλοι παρουσίασαν βελτίωση στα συμπτώματα τους μετά από τις εγχύσεις πλάσματος και μέσα σε 10 ημέρες, τρεις ασθενείς από αυτούς ήταν σε θέση να βγουν από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής που τους κρατούσε στη ζωή, σύμφωνα με το Journal of the American Medical Association .

Η χρήση του πλάσματος φαίνεται να συμβάλει στην ανάρρωση των ασθενών και στην κλινική τους βελτίωση, με αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων έναντι του ιού και αρνητικοποίηση του ιικού γενετικό υλικό 1 έως 12 ημέρες μετά τη μετάγγιση.

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα της μεθόδου ο πρύτανης του ΕΚΠΑ

Πολλαπλές κλινικές μελέτες γίνονται προς αντιμετώπιση του κοροναϊού, όπως έκανε γνωστό ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.

Ο κ. Δημόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι γίνονται μελέτες σε αντιιικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε άλλες λοιμώξεις.

Παράλληλα, μελετώνται ειδικά φάρμακα που βασίζονται στη δομή και τις ιδιότητες του συγκεκριμένου ιού όπου με τις μελέτες να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Επίσης, χρησιμοποιούνται ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ενώ την ίδια ώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός της χρήσης πλάσματος σε ασθενείς που έχουν νοσήσει.

Συγκεκριμένα για τη μέθοδο αυτή, ο κ.Δημόπουλος είπε ότι στη χώρα μας θα κατατεθεί σύντομα στις επιστημονικές επιτροπές μελέτη για τη χρήση του πλάσματος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, λαμβάνεται πλάσμα από ασθενείς που έχουν εκτεθεί στον ιο, έχουν νοσήσει και αυτό χορηγείται σε ασθενείς που νοσούν οξέως

«Κάνεις μια παθητική ανοσοποίηση. Του δίνεις έτοιμα αντισώματα», εξήγησε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Τέλος, δήλωσε ότι θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές ένα ελληνικό πρωτόκολλο με στόχο να αντιμετωπιστούν οξέα περιστατικά κάνοντας σαφές πως η χώρα θα πρέπει να ετοιμάζεται και για το μέλλον.