Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή διάταγμα δίνοντας εντολή στην αυτοκινητοβιομηχανία General Motors να κατασκευάσει αναπνευστήρες για τη μάχη καταπολέμησης της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Το διάταγμα υπεγράφη μετά την ενεργοποίηση του Νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής.

Σε υπόμνημα που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Λευκός Οίκος τόνισε πως ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Αλεξ Αζάρ θα καθορίσει τον ορισμό των αναπνευστήρων που πρέπει να παραγάγει η GM.

Φωτογραφία Reuters

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Twitter, απαίτησε από General Motors και Ford να προχωρήσουν στην κατασκευή αναπνευστήρων.

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ αμέσως να ανοίξει το εργοστάσιό της, που έχει βλακωδώς εγκαταλείψει στο Λορντστάουν του Οχάιο κι άλλο ένα εργοστάσιο και να ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!! FORD, ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ, ΤΑΧΕΩΣ!!!!!!» έγραψε ο Τραμπ.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors@Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020