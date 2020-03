Απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού του Σουδάν, Αμπντάλα Χάμντοκ, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Όπως μεταδίδει το Aljazeera, ο πρωθυπουργός του Σουδάν επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης. Ωστόσο, ο ίδιος μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία μετά από την έκρηξη, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

​Πηγή από το γραφείο του Χάμντοκ δήλωσε ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ασφαλής και δεν τραυματίστηκε από την απόπειρα δολοφονίας.

Police are seen at the scene where #Sudan's Prime Minister Abdullah Hamdok survived an attempted assassination in Khartoum.https://t.co/cnMbqqySNY pic.twitter.com/nFLETq8yNU

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 9, 2020