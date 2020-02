Εκατοντάδες διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο κατά της έκδοσης που απειλεί τον ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ. Κρατώντας πανό με συνθήματα «Ελευθερώστε τον Ασάνζ», «Μην εκδώσετε τον Ασάνζ» και «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», το πλήθος συγκεντρώθηκε κοντά στην πρεσβεία της Αυστραλίας πριν πραγματοποιήσει πορεία στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο 48χρονος Τζούλιαν Ασάνζ συνελήφθη τον Απρίλιο 2019 μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού, ο οποίος ήρε το καθεστώς ασύλου έπειτα από επτά χρόνια και πλέον κρατείται στην φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπελμάρς, νότια του Λονδίνου.

Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν ότι έθεσε σε κίνδυνο ορισμένες από τις πηγές τους δίνοντας στην δημοσιότητα το 2010 250.000 διπλωματικά τηλεγραφήματα και 500.000 απόρρητα έγγραφα για τις δραστηριότητες και τα εγκλήματα του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν ζητήσει την έκδοση του σε αυτές και η βρετανική δικαιοσύνη θα ξεκινήσει να εξετάζει αυτό το αίτημα σε δυο μέρες. Οι ΗΠΑ τον κατηγορούν για κατασκοπία και κινδυνεύει να καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης 175 ετών.

Μεταξύ των υποστηρικτών του Ασάνζ που ήσαν παρόντες στην συγκέντρωση ήταν ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd, ο Γ.Γ. του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης και η σχεδιάστρια μόδας Βίβιεν Γουέστγουντ.

«Μπόρις Τζόνσον ντροπή σου», φώναζαν οι διαδηλωτές περνώντας μπροστά από την Ντάουνιγκ Στριτ, όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Protest demanding free Julian Assange makes its way to Parliament down Londons Strand @WSWSMedia pic.twitter.com/ZPtBXDiZQF

Celebrities and supporters of Julian Assange protested in Parliament Square, demanding to stop his extradition to the United States ahead of court hearings on Monday.

Read more here: https://t.co/BNcFfuWbpy pic.twitter.com/gupQzNYoOb

— Sky News (@SkyNews) February 22, 2020