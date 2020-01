Σχέδιο απόφασης που αξιώνει «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Λιβύη και αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την ευθύνη να καταρτίσει προτάσεις για τη δημιουργία μηχανισμού επιτήρησής της, συμπεριλαμβανομένης «της πιθανότητας συμβολής περιφερειακών οργανισμών» συζητά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το ΣΑ του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει για τη Λιβύη αύριο Τετάρτη, όμως πολλοί διπλωμάτες εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για την υιοθέτηση απόφασης.

Από την άλλη πλευρά, εάν υιοθετηθεί απόφαση θα επρόκειτο για την πρώτη από την 4η Απριλίου και την έναρξη της επιχείρησης ευρείας κλίμακας των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ με σκοπό να κυριεύσουν την Τρίπολη.

Επί δέκα μήνες, το ΣΑ το μοναδικό πράγμα που επιδεικνύει ως προς τον φάκελο αυτό είναι οι διαιρέσεις του: μέλη του υποστηρίζουν, πολιτικά ή στρατιωτικά, τη μια ή την άλλη πλευρά στη σύρραξη.

Τι αναφέρει το κείμενο

Στο κείμενο, το οποίο έχει συνταχθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί ακόμα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το ΣΑ «ενστερνίζεται» τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης της 19ης Ιανουαρίου στο Βερολίνο και απαιτεί «την πλήρη εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη του εμπάργκο όπλων» το οποίο είχε επιβληθεί στη Λιβύη το 2011.

Ακόμη, «ζητεί εκ νέου από όλα τα κράτη μέλη να μην επεμβαίνουν στη σύρραξη», ούτε «να λαμβάνουν μέτρα που την επιδεινώνουν».

Προχθές Κυριακή, μία εβδομάδα μετά τη σύνοδο του Βερολίνου, η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη κατήγγειλε τις «κατάφωρες και εξακολουθητικές παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων» προς όφελος των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, παρά τις δεσμεύσεις που έγιναν στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Το κείμενο το οποίο συζητείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας ζητεί από τους αντιμαχόμενους να «δεσμευθούν στη διαρκή και απόλυτη κατάπαυση του πυρός». Κάνει λόγο για «διαχωρισμό των δυνάμεων» και «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» που μένουν να οριστούν από μια κοινή στρατιωτική επιτροπή («5+5»), αποτελούμενη από πέντε μέλη των δυνάμεων του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του Χάφταρ και πέντε που εκπροσωπούν τις δυνάμεις που δηλώνουν πίστη στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ.

Η «συμβολή των περιφερειακών οργανισμών» στην επιτήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για την οποία γίνεται λόγος στο σχέδιο απόφασης αναφέρεται σε αυτές που ενδέχεται να κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση.

Καταγγελίες «φωτιά» από τον στρατό του Χαφτάρ

Στο μεταξύ, ούτε ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω.

«Χτυπώντας» για μια ακόμα φορά μέσα από τα social media, με σειρά από καταγγελίες ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός επιχειρεί να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ανάρτηση LNA στο Twitter, περιελάμβανε έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία -όπως καταγγέλλουν- ο Σάρατζ εξέδωσε διάταγμα για την παροχή 1 δισεκατομμυρίου δηναρίων Λιβύης (725 εκατομμύρια δολάρια, 680 εκατομμύρια ευρώ) σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις για το 2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο στρατός του Χαφτάρ η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ξοδέψει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δηνάρια Λιβύης (περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ) σε όπλα, μισθοφόρους και πολιτικές δωροδοκίες.

«Όλα αυτά, ενώ οι άνθρωποι πεινάνε» καταλήγει η ανάρτηση.

#GNA Al-Sarraj issues a decree to allocate and spend 1 billion libyan dinars(725 million US dollars) on the military operations in #Tripoli for the year 2020

They have spent more than 10 billion LYD in arms ,mercenaries and political bribes.

While the people are starving #Libya pic.twitter.com/v2ou02mVTB — M.LNA (@LNA2019M) January 28, 2020

Λίγο αργότερα, με νέα ανάρτηση, δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν βίαιες συμπεριφορές ανδρών κατά γυναικών. Σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, πρόκειται για άντρες που πρόσκεινται στον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

«Αυτά κάνει η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης σε αξιότιμες γυναίκες από τη Λιβύη» αναφέρει η ανάρτηση.

Graphic video warning:

GNA #terrorist militia members kidnap a woman in #Tripoli and violated her . The victim asks, “don’t you have a mother and sisters?!” This is what the “#UN-backed” #GNA does to honorable Libyan women.#Libya.

The #LNA will bring a end to this injustice. pic.twitter.com/JlF6gG5I9A — M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020

Μάλιστα, στη δεύτερη ανάρτηση καταγγέλλουν βιασμούς και απαγωγές.

Επιπλέον, και πάλι με ανάρτηση στον ανεπίσημο λογαριασμό του στο twitter, ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός είχε καταγγείλει τη Δευτέρα και την Τουρκία για το γεγονός ότι είναι έτοιμη να αποστείλει 200 ακόμη τζιχαντιστές εντός των επόμενων 24 ωρών.

«Η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που διεκδικούσε η διεθνής κοινότητα έφτασε στο τελικό σημείο. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά.

#Turkey is ready to send 200 new #terrorists jihadist to libya within the next 24 hours.

The violation of this ceasefire they begged the international community for , have reached the yield point were our patience has run out.

Viva #LNA #Libya #HoR@UNSMILibya @USAEmbassyLibya pic.twitter.com/JDL5JMSc5z — M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020

Τραβάει το σκοινί ο Ερντογάν

Ωστόσο, την ώρα του το ΣΑ του ΟΗΕ ετοιμάζεται για μια σημαντική παρέμβαση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν δείχνει διατεθειμένος να σταματήσει τις εμπρηστικές τοποθετήσεις του σχετικά με τη Λιβύη.

Έτσι, χθες Δευτέρα, ο τούρκος πρόεδρος έστρεψε και πάλι τα βέλη του κατά του στρατάρχη Χαφτάρ.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν ξεσπάθωσε για ακόμη μια φορά κατά του Χαφτάρ. «Έχει προχωρήσει σε πολύ άσχημες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις δυνάμεις του Χαφτάρ για τις προθέσεις του, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εμπλέκεται στη Λιβύη. «Για να υπάρξει ειρήνη, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε τον Χαφτάρ».

Όπως επεσήμανε «η λύση για τη Λιβύη είναι ξεκάθαρη: Η εφαρμογή της εκεχειρίας και η λειτουργία της πολιτικής διαδικασίας» είπε και άφησε αιχμές χωρίς πάντως να κατονομάζει για κράτη τα οποία παρευρέθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου».

«Ελπίζουμε ότι αυτοί που ήρθαν στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου στις 19 Ιανουαρίου, να ακούσουν αυτά τα σχόλια και θα καθορίσουν τη στάση τους αναλόγως» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αυστηρό μήνυμα και από τον Τραμπ που… έδειξε Τουρκία

Τερματισμό των ξένων παρεμβάσεων στη Λιβύη ζήτησε και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της Τουρκίας, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Τζαν Ντίρι, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop. — Judd Deere (@JuddPDeere45) January 28, 2020

Με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τον Ερντογάν σχετικά με την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε με νόημα πως θα πρέπει να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή στη Λιβύη, «φωτογραφίζοντας» έτσι και την τουρκική πλευρά που έχει στείλει στη χώρα προς ενίσχυση των δυνάμεων του Σάρατζ όπλα αλλά και στρατιώτες.