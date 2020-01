Παρά τον συντηρητισμό των Αράβων όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, μια γυναίκα κατέχει υψηλό υψηλό στρατιωτικό αξίωμα στη Λιβύη και βρίσκεται μεταξύ των στενότερων συνεργατών του επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA), Χαλίφα Χαφτάρ.

Πρόκειται για τη στρατηγό Ναΐμα Αλαράμπι, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του σε ανεπίσημο λογαριασμό στο Twitter ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον ίδιο, η Αλαράμπι «είναι γνωστή για τον εξαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό της με εμπειρία στη διοίκηση πολλών μαχών και έχει δείξει μεγάλη δυνατότητα στη διοικητική ανοικοδόμησης ολόκληρων στρατιωτικών περιοχών».

«Μια εθνική υπερηφάνεια της Λιβύης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο LNA.

General Naima Alarabi

A Notorious General in the Libyan Army, known for here extraordinary strategic command planning

With experience in commanding many battles and has shown a great capability in administrative rebuilding of whole military regions

A national pride of #libya#LNA pic.twitter.com/GPL3TV1qdz

— M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020