Η Teleperformance τιμήθηκε με το βραβείο ‘Best Remote Agent Program’ σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Η Teleperformance, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή Digital Business Services, τιμήθηκε για το 2024 με τη διάκριση ‘Best Remote Agent Program’ για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική από την Contact Center World, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως φορέα κέντρων επικοινωνίας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που o Όμιλος Teleperformance λαμβάνει το κορυφαίο βραβείο για το πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας των εργαζομένων της σε αυτές τις περιοχές.

Η Teleperformance διακρίθηκε για το καινοτόμο πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας Cloud Campus, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, και επιλογές smartshoring υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την εικονική, εγχώρια και διεθνή εύρεση προσωπικού, για την κάλυψη γλωσσικών αναγκών παγκοσμίως. Το μοντέλο smartshoring διαμορφώθηκε με στόχο την βέλτιστη, ασφαλή και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών σε ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πρόσληψης, εκπαίδευσης και της συνεχούς υποστήριξης που παρέχεται στους εργαζόμενους – λειτουργίες που συντονίζονται μέσω των κεντρικών Cloud Campus Hubs.

Η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η βράβευσή μας με το Best Remote Agent Program αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην αδιάλειπτη επικοινωνία και συνεργασία, ανεξαρτήτως συνόρων, γλωσσών ή ζωνών ώρας. Στο επίκεντρο της επιτυχίας μας βρίσκεται η πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική ομάδα μας, που ενσαρκώνει το όραμα της εταιρείας μας. Έχοντας επενδύσει στην κατάλληλη τεχνολογία και σε καινοτόμες λύσεις, διασφαλίζουμε ότι, όπου κι αν βρίσκονται οι εξειδικευμένες ομάδες μας στην εξυπηρέτηση πελατών, παραμένουν συνδεδεμένοι, δυνατοί και έτοιμοι να προσφέρουν άρτια υποστήριξη και υπηρεσίες απαράμιλλης ποιότητας στους πελάτες μας.

Το βραβείο ‘Best Remote Agent Program’ είναι μια από τις πολλές διακρίσεις με τις οποίες έχει τιμηθεί ο Όμιλος Teleperformance, για την ηγετική θέση που διατηρεί στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Όμιλος βραβεύτηκε ως ‘General Motors 2023 Supplier of the Year’ για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό της General Motors, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η Teleperformance έλαβε επίσης εννέα βραβεία για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών στα European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCAs), τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη διοργάνωση του κλάδου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου: www.teleperformance.com.