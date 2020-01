Μήνυμα προς την Τουρκία τόσο για το θέμα με την εμπλοκή της στη Λιβύη όσο και με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά της Ελλάδας έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της Τουρκίας, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Τζαν Ντίρι, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μέσω Tweet έγραψε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε πως η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους.

Σύμφωνα με τον κ. Ντίρι, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε, ακόμα, «το πόσο σημαντικό είναι η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τις διαφωνίες τους στην ανατολική Μεσόγειο».

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

