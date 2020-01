Τετρακόσια ασυνόδευτα παιδιά που ζουν στη Σάμο μπορεί να μην ξαναδούν ποτέ τις οικογένειές τους στη Βρετανία εξαιτίας του… Brexit.

Στις 8 Ιανουαρίου, η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε να ακυρωθεί μία τροπολογία στο νομοσχέδιο για το Brexit, σύμφωνα με την οποία θα προστατευόταν το δικαίωμα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων να επανενωθούν με συγγενείς τους που είναι κάτοικοι της Βρετανίας.

Η συγκεκριμένη τροπολογία ονομάζεται «τροπολογία Νταμπς» από τον Λόρδο Αλφ Νταμπς, εκπρόσωπο των Εργατικών, ο οποίος έφτασε και ο ίδιος ως πρόσφυγας στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν παιδί για να γλιτώσει από τη φρίκη των Ναζί.

Την Τρίτη, η Βουλή των Λόρδων ψήφισαν ότι η τροπολογία Νταμπς πρέπει να παραμείνει στο νομοσχέδιο για τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, έγινε γνωστό από μέλος της κυβέρνησης ότι μόνο στην Αγγλία φιλοξενούνται πάνω από 5.000 ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων, αριθμός που αντιστοιχεί σε μία αύξηση 146% από το 2014, ενώ το 2018 έγιναν περισσότερες από 3.000 αιτήσεις ασύλου από ασυνόδευτα.

Πρόκειται για μία ακόμη ήττα της κυβέρνησης Τζόνσον στη Βουλή των Λόρδων, μετά την έγκριση της τροπολογίας για τον τρόπο που θα αποδεικνύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες το δικαίωμα παραμονής τους στη μετά Brexit εποχή.

Βέβαια, και οι δύο αυτές τροπολογίες δεν είναι ασφαλείς: θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι κυβερνώντες Συντηρητικοί και στη συνέχεια θα ξαναπάει στη Βουλή των Λόρδων.

Πρόκειται για μία διαδικασία «πινγκ πονγκ», με τους αναλυτές να περιμένουν ότι η κυβέρνηση Τζόνσον θα είναι τελικός νικητής.

Την Τετάρτη, το νομοσχέδιο επιστρέφει στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά ήδη εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να μην κάνει δεκτές τις τροπολογίες των Λόρδων.

Συγκεκριμένα, για την σημερινή ψηφοφορία δήλωσε ότι «η προστασία των ευαίσθητων παιδιών θα παραμείνει στις προτεραιότητες μας μετά το Brexit».

Ο Λόρδος Νταμπς έγραψε στο Twitter: «Ήρθε η ώρα η Βουλή των Κοινοτήτων να αποδείξει από τι υλικό είναι φτιαγμένη».

I am enormously grateful to the Lords and of course to the public who have been so supportive of the moral argument for providing safe routes for children to be reunited with their families here. It's now the turn of the Commons to show what they're made of. https://t.co/bP1o65snYT

— Alf Dubs (@AlfDubs) January 21, 2020