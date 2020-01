Πηγή: Los Angeles Times

Συναγερμός σήμανε στο Λος Άντζελες, καθώς αεροπλάνο που επέστρεφε στο αεροδρόμιο έριξε καύσιμα πάνω από δημοτικό σχολείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 παιδιά και έξι ενήλικες που τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αεροπλάνο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε υποχρεωτική ρίψη καυσίμων.

Ωστόσο, στο σημείο στο οποίο έπεσαν βρισκόταν ένα δημοτικό σχολείο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο.

DELTA flight 89 to Shanghai dumping fuel, returning to LAX W/ unknown emergency pic.twitter.com/UQVnRuc0IA — Matt Hartman (@ShorealoneFilms) January 14, 2020

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, 17 παιδιά και έξι ενήλικες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από πυροσβέστες και ασθενοφόρα που έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν δώσει εντολή οι υπόλοιποι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου να μεταφερθούν σε εσωτερικούς χώρους και να παραμείνουν εκεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πολιτείας επιβεβαίωσε ότι η ουσία που έπεσε από το αεροπλάνο ήταν καύσιμη ύλη.

DEVELOPING: At least 17 children and nine adults are being assessed by paramedics in Los Angeles after a plane returning to LAX dumped jet fuel on an elementary school playground, authorities say https://t.co/7QXByjVa2C pic.twitter.com/Ln6BCV8yKI — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 14, 2020

Ασφαλής προσγείωση του αεροπλάνου

Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες λίγα λεπτά αργότερα.

Οπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, η πτήση της Delta Airlines, που είχε προορισμό τη Σανγκάη, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες από όπου είχε ξεκινήσει.

UPDATE*** 70 firefighters and paramedics on-scene and committed to providing care for those injured. FFs working to confirm substance dropped by aircraft, although initial reports stated smell of jet fuel in area. — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 14, 2020

Μάλιστα, η εφημερίδα Los Angeles Times αναφέρει ότι περιπολικά, με αναμμένους τους φάρους, ακολουθούσαν το αεροπλάνο ενώ προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο.