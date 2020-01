Ολοένα και πιο πιθανό γίνεται κάθε ώρα που περνάει το ενδεχόμενο το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη στο Ιράν και στοίχισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους να χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν ότι το περιστατικό σχετίζεται με τη δολοφονία Σουλεϊμανί, μιας και οι συγκυρίες παραήταν πολλές. Μένει να φανεί αν κάτι τέτοιο αληθεύει.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία την Πέμπτη, όταν το Newsweek, επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους αποκάλυψε πως, πιθανότατα κατά λάθος το αεροσκάφος χτυπήθηκε από το ίδιο το Ιράν.

Λίγη ώρα αργότερα στο εν λόγω περιστατικό αναφέρθηκε και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «έδειξε» με τη σειρά του το Ιράν. Ακολούθησαν και άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο Μάικ Πομπέο.

Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του Ιράν, το οποίο βρήκε στήριξη στη Ρωσία, πολλές είναι οι χώρες που έχουν αρχίσει να συντάσσονται με αυτή την ιδέα. Για παράδειγμα, Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία καθώς και η Ουκρανία, βάση της αεροπορικής εταιρίας που είχε στην κατοχή της το αεροσκάφος, στηρίζουν αυτή τη θεωρία. Ακόμα και το ΝΑΤΟ, δια στόματος του Γενικού Γραμματέα του, Γενς Στόλτενμπεργκ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πιστέψει πως ευθύνεται το Ιράν συνέτριψε το ουκρανικό αεροσκάφος.

Από την άλλη μεριά, η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει με βεβαιότητα ότι η πτώση του αεροσκάφους προήλθε από μηχανική βλάβη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Ρωσία, η οποία μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών της, Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι σ’ αυτή την φάση δεν συντρέχουν λόγοι ώστε να θεωρηθεί το Ιράν υπεύθυνο για την συντριβή του ουκρανικού Boeing.

Προέτρεψε μάλιστα τους αξιωματούχους ξένων χωρών να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις προτού υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Όλα αυτά, τη στιγμή που η δημοσιοποίηση διαφόρων βίντεο, όπως το ντοκουμέντο των New York Times, ανεβάζουν περισσότερο τη θερμοκρασία στο ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752's stopped transmitting its signal. The plane didn't explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020