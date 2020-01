Γερμανός αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε Τούρκο, οπλισμένο με μαχαίρι, όταν ο δεύτερος αποπειράθηκε να επιτεθεί στον πρώτο και σε συνάδελφό του στην πόλη Γκελζενκίρχεν (δυτικά), γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο άνδρας, κάτοικος της πόλης, χτύπησε περιπολικό της αστυνομίας με αντικείμενο και κατόπιν αποπειράθηκε να επιτεθεί, με «αντικείμενο υψωμένο» στο ένα του χέρι, εναντίον των δύο αστυνομικών που βρίσκονταν κοντά στο όχημα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο επιτιθέμενος κράταγε κρυμμένο στο άλλο του χέρι, πίσω από την πλάτη του, μαχαίρι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

#Breaking: Just in – German police has shot dead a 37 years old Turkish citizen outside a police station in #Gelsenkirchen in #Germany, after the suspect stabbed 2 officers in front of the building and screamed allahu akbar. pic.twitter.com/bOfSnBb5c3

