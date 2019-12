Κάτι περισσότερο από μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον με τη βασίλισσα προκειμένου να λάβει εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές της Πέμπτης.

Ο ηγέτης των Συντηρητικών μετέβη στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το μεσημέρι της Παρασκευής, μερικές ώρες μετά τη θριαμβευτική του νίκη στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Βρετανία.

Ο Τζόνσον μετέβη στο Μπάκιγχαμ για να του αναθέσει επισήμως η βασίλισσα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προβλέπεται από το σύστημα συνταγματικής μοναρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι χθεσινές εκλογές εξασφάλισαν στους Τόρις μια άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων, την ισχυρότερη έπειτα από αυτήν που είχε εξασφαλίσει η Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Αν και συνηθίζεται ο πρωθυπουργός αφότου λαμβάνει την εντολή της βασίλισσας για σχηματισμό κυβέρνησης να κάνει κάποιες δηλώσεις άμα τη αφίξει του στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ωστόσο ο Τζόνσον περιορίστηκε στις πρωινές του δηλώσεις, κατά τις οποίες εμφανίστηκε ενωτικός αλλά και αποφασισμένος να εκκινήσει άμεσα στις διαδικασίες για Brexit.

Σύμφωνα με το βρετανικό Σύνταγμα, στις 17 Δεκεμβρίου, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων θα επιλέξουν τον «speaker» τους (πρόεδρο). Κατά πάσα πιθανότητα θα ανανεώσουν τη θητεία του Λίντσεϊ Χόιλ, ο οποίος είχε εκλεγεί λίγο πριν από τη λήξη της τελευταία κοινοβουλευτικής συνόδου ως διάδοχος του Τζον Μπέρκοου.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η ορκωμοσία των 650 βουλευτών.

